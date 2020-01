Alaves-Betis: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 4 gennaio 2020) Alaves-Betis: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 5 gennaio alle ore 16:00, presso l’Estadio de Mendizorroza di Vitoria-Gasteiz, si disputerà Alaves-Betis. La partita sarà valida per la 19esima giornata di Primera Division. L’Alaves oggi occupa la quindicesima posizione in classifica con 19 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Barcellona per 4-1. Vista la qualità della rosa, si può dire che El Glorioso sta raccogliendo meno rispetto al potenziale che possiede. Trattasi di una formazione sempre rognosa e compatta, che riesce a mettere in difficoltà chiunque; ma è chiaro che ciò non sempre basti per ottenere punti ai fini della salvezza. Il Betis si trova invece in tredicesima posizione in graduatoria con 23 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro l’Atletico Madrid per 1-2. Uno stop ... Leggi la notizia su termometropolitico

infobetting : Alaves-Real Betis: formazioni, quote, pronostici. Sfida molto equilibrata a - Fprime86 : RT @sportnotizie24: #Alaves-#Betis, le probabili formazioni: padroni di casa in crisi - sportnotizie24 : #Alaves-#Betis, le probabili formazioni: padroni di casa in crisi -