Alaves-Betis | Liga | news | pronostico e probabili formazioni

Alaves-Betis : probabili formazioni - pronostico e quote : Alaves-Betis: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 5 gennaio alle ore 16:00, presso l’Estadio de Mendizorroza di Vitoria-Gasteiz, si disputerà Alaves-Betis. La partita sarà valida per la 19esima giornata di Primera Division. L’Alaves oggi occupa la quindicesima posizione in classifica con 19 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Barcellona per 4-1. Vista la qualità della rosa, ...