Al via da mercoledì l’esame del caso Gregoretti alla Giunta delle immunità del Senato. La sorte di Salvini nelle mani dell’organismo presieduto da Gasparri (Di domenica 5 gennaio 2020) Il presidente della Giunta delle immunità parlamentari del Senato, Maurizio Gasparri (nella foto), a seguito della memoria difensiva inviata ieri in mattinata da Matteo Salvini sul caso del pattugliatore della guardia costiera Gregoretti, ha reso nota la tempistica per l’esame e la discussione della vicenda di cui è investito l’organismo parlamentare che presiede: “Ho inviato il documento a tutti i membri della Giunta, che comincerà a discutere di questo punto e degli altri temi all’ordine del giorno dalla riunione convocata per mercoledì prossimo 8 gennaio alle 14. A questa prima riunione ne seguiranno altre già calendarizzate per il mese di gennaio: il giorno seguente, il 9, alle 8.30, il 13 alle 15.30, il 14 alle 20, poi ancora il 15 alle 8.30 e il 20 alle 17. Il termine entro il quale dobbiamo pronunciarci è quello di trenta giorni dal ricevimento dell’atto”. E conclude: “Nei ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

