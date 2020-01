Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso tornano a vivere insieme a Cellino? L’indizio di Cristiano Malgioglio [FOTO] (Di sabato 4 gennaio 2020) Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme? I fan della storica coppia da anni sperano che Al Bano e Romina Power tornino di nuovo insieme non solo dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale. Nonostante la cantante statunitense più volte, in tono ironico, ha detto di essere ancora innamorata dell’ex marito, il Maestro salentino ha detto che non tornerà con nessuna delle madri dei suoi figli. Tuttavia qualche ora fa uno scatto condiviso dal profilo Instagram di Cristiano Malgioglio ha reso felici i fan di Loredana Lecciso. Il motivo? Oltre al paroliere siciliano, a Cellino San Marco sono presenti il Carrisi e l’ex soubrette pugliese. La foto indizio di Cristiano Malgioglio E se qualche giorno fa alla Settimana Ventura Al Bano diceva che non esiste nessun triangolo amoroso, resta il fatto che sul web e sui social se ne continua a parlare. In questo caso ad ... Leggi la notizia su kontrokultura

