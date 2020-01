Aida Nizar contro il GF VIP e Maria De Filippi: “Non hanno il denaro per pagarmi” (FOTO) (Di sabato 4 gennaio 2020) L’esuberante Aida Nizar, divenuta famosa a seguito della sua partecipazione ad una precedente edizione del Grande Fratello, sta generando molto sgomento nelle ultime ore. La showgirl spagnola, attraverso il suo profilo Instagram, si è resa protagonista di alcune dichiarazioni molto forti. In particolar modo, Aida Nizar si è scagliata contro il GF VIP e Maria De Filippi. Sul reality show ha rivelato alcuni retroscena in merito alla sua ipotetica partecipazione, mentre su Queen Mery ha avuto da ridire per alcune dinamiche avvenute a Uomini e Donne. La bomba di Aida Nizar sul GF VIP L’irriverente celebrità spagnola, dalla lingua biforcuta e il modo di fare sfacciato, ha deciso di sbugiardare alcuni programmi televisivi italiani. A un passo dall’inizio del GF VIP, infatti, Aida Nizar ha sganciato una bomba senza precedenti che coinvolge anche Alfonso Signorini. La donna ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Aida Nizar contro il GF VIP e Maria De Filippi: 'Non hanno il denaro per pagarmi' (FOTO) - - imbucatospecial : #gossip #UominieDonne #TronoOver #AidaNizar contro #GemmaGalgani 'Mi vergogno per lei' - zazoomblog : ‘Mi vergogno per lei…’: Aida Nizar contro Gemma Galgani il rimprovero a Maria De Filippi - #vergogno #lei…’:… -