A Oslo un solo morto per incidenti stradali nel 2019 grazie a piste ciclabili e stop alle auto (Di sabato 4 gennaio 2020) La capitale norvegese si è confermata la città più sicura del mondo per automobilisti, ciclisti e pedoni: nel 2019, infatti, è morta una sola persona in seguito a un incidente stradale. E per la prima volta lo scorso anno neppure un minore di 16 anni ha perso la vita sulle strade. Merito delle piste ciclabili e della chiusura alle auto di gran parte del centro cittadino. Leggi la notizia su fanpage

