A Beppe Grillo la laurea honoris causa in Antropologia: «Per il servizio reso all’umanità» (Di sabato 4 gennaio 2020) Corona d’alloro in testa, toga e certificato di laurea in mano. «Con un velo di commozione ieri ho ricevuto la laurea honoris causa in Antropologia», annuncia su Facebook il il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. «La World Humanistic University con sede a Miami e a Quito in Ecuador – prosegue il garante pentastellano – mi ha conferito la laurea e un dottorato di ricerca in Human Sciences». «Ringrazio – prosegue l’Elevato neodottore del M5s – il Rettore dell’Università, la Prof.ssa Carmina De La Torre e il Presidente dell’Università, il Prof. Henry Soria, nonché l’ex Console Generale dell’Ecuador in Italia, la Prof.ssa Narcisa Soria e il Prof. Stefano Rimoli, presenti alla cerimonia di consegna». Tra le motivazioni della scelta, la World Humanistic University si sottolinea come Grillo abbia meritato il ... Leggi la notizia su open.online

beppe_grillo : DOTTOR ELEVATO Con un velo di commozione ieri ho ricevuto la Laurea Honoris Causa in Antropologia. La 'World Humani… - beppe_grillo : Una bella notizia arriva dal Regno Unito. Il supermercato tedesco #Lidl ha annunciato che rimuoverà i personaggi de… - beppe_grillo : IN #SVIZZERA IL TRAGITTO CASA-UFFICIO È ORARIO DI #LAVORO Dal primo gennaio, i funzionari federali svizzeri sono st… -