5 anni senza Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara: “Ogni giorno che passa ti somiglio di più” (Di sabato 4 gennaio 2020) Sono cinque anni esatti che ci ha lasciati Pino Daniele, morto improvvisamente per un infarto il 4 gennaio 2015. Mentre a Napoli si moltiplicano le iniziative per rendere omaggio all’amatissimo cantautore (come la maratona radiofonica a lui dedicata), dai social arriva il ricordo commosso della figlia Sara, che ha pubblicato alcuni scatti che la mostrano ancora bambina a fianco del papà, immancabilmente intento a suonare la chitarra. Il messaggio ha raccolto tantissimi “like”: Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più.Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te. Pino Daniele, gli amori e la famiglia Lutto ancora doloroso a Napoli e non solo, la morte di Pino Daniele ha provocato grande sofferenza nei suoi numerosi fan ma soprattutto nella grande famiglia ... Leggi la notizia su forzazzurri

RaiTre : 'Napule è mille culure, Napule è mille paure Napule è nu sole amaro Napule è addore e' mare' #PinoDaniele e… - GassmanGassmann : 5 anni senza Pino...W Pino!!! ?????? - _GigiDAlessio_ : Cinque anni senza Pino ?? #PinoDaniele -