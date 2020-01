4 segnali che ha smesso di amarti (Di sabato 4 gennaio 2020) Purtroppo molte donne, ad un certo punto della relazione, si ritrovano a chiedersi se l’uomo con cui stanno è ancora innamorato o no. Se questi 4 segnali che stiamo per elencarti corrispondono a te, significa che il tuo uomo ha smesso di amarti. Critica ogni cosa che fai Se il tuo uomo non ti apprezza, critica il tuo modo di comportarti, ti dice di andare in palestra, di farti bella e di perdere peso, evidentemente non gli piaci più come prima e forse non è più innamorato di te. Parla con gli altri di te Se inizia a criticarti davanti ai suoi amici o scopri che ha detto cose su di te agli altri, evidentemente per lui non sei più quella di prima. Ti critica, ti umilia e non gli importa se le sue parole ti feriscono. Se parla male di te agli altri, inconsciamente, vuole far pensare a tutti che la colpa è tua se ha smesso di amarti. Si lamenta in continuazione Le donne sono molto ... Leggi la notizia su bigodino

