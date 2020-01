Zlatan Ibrahimovic, il ritorno al Milan: ecco tutti i numeri “da leggenda” dell’attaccante svedese (Di venerdì 3 gennaio 2020) Cinquantasei gol tra il 2010 e il 2012, una leggenda rossonera, secondo per numero di reti da fuori area solo a Messi e a Cristiano Ronaldo. Sono i numeri di Zlatan Ibrahimovic, tornato al Milan dopo sette anni. I rossoneri aggiungono alla rosa un giocatore che in passato ha dato prova di quanto possa essere decisivo per la sua squadra. L'articolo Zlatan Ibrahimovic, il ritorno al Milan: ecco tutti i numeri “da leggenda” dell’attaccante svedese proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

