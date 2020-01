Zingaretti: dopo manova la nuova agenda

"Il governo ha approvato una manovra che ha salvato l'Italia dal disastro. Queste sono le premesse per unache parli di lavoro, formazione, scuola, green economy". Lo ribadisce il segretario Pd,, sulla tenuta dell'alleanza di governo, augurandosi che "l'esito delle polemiche interne al M5S non sia la messa in discussione dell'esecutivo". Sulla revoca delle concessioni autostradali spiega: "Si revochi se ci sono motivi, non giudizi politici".(Di venerdì 3 gennaio 2020)