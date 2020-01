Volley femminile, Preolimpico europeo 2020: Olanda e Turchia favorite ma la partita è aperta (Di venerdì 3 gennaio 2020) Otto squadre in lotta e un solo posto a disposizione: il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà estremamente selettivo e aperto a qualsiasi epilogo, il Preolimpico di Volley femminile si preannuncia particolarmente combattuto e soltanto una squadra riuscirà a fare festa ad Apeldoorn (Paesi Bassi) mentre tutte le altre compagini dovranno guardare i Giochi da casa. Otto formazioni divise in due gironi, le prime due classificate si qualificheranno alle semifinali che precedono poi l’atto conclusivo che mette in palio il pass a cinque cerchi. L’Italia può dormire sonni tranquilli visto che le ragazze di Davide Mazzanti si sono già qualificate ai Giochi, le azzurre assisteranno da vicino alla battaglia in programma dal 7 al 12 gennaio. Sulla carta le favorite della vigilia sono Olanda e Turchia: le tulipane padrone di casa possono contare su ... Leggi la notizia su oasport

