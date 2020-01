Vieni da me, Beppe Convertini confessa: “Ho sempre paura che…” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Beppe Convertini parla della sua paura più grande a Vieni da me: “C’è sempre quell’ansia…” Ospite della puntata di oggi, venerdì 3 gennaio 2020, di Vieni da me è stato il conduttrice Beppe Convertini, che ha fatto un gioco con Caterina Balivo su tutte le cose che mantiene e che butta del suo 2019. Il conduttore di Linea Verde ha confessato alla padrona di casa del pomeriggio di Rai Uno che ha paura di perdere sua madre… “La mamma è la mamma. È il mio punto di forza e anche il pilastro della mia vita. Spero che viva a lungo. C’è sempre quell’ansia, quella paura… Non si è mai pronti a perdere le persone care.” Beppe Convertini a Vieni da me ha parlato anche della scomparsa di suo padre, dicendo: “Toglierei quel maledetto giorno in cui ho perso mio padre… Un giorno che cancellerei”. Perché il conduttore ... Leggi la notizia su lanostratv

margare49097694 : @JohnHard3 @ErmannoKilgore Dipende! Nel caso del m5s fai solo cio che vuole beppe se no sta sullo sdraio. O come ne… - italiaserait : Vieni da me: in studio con Caterina Balivo il conduttore Beppe Convertini - italiaserait : Vieni da me: in studio con Caterina Balivo Beppe lo stilista Renato Balestra -