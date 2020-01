Vieni da Me: Balestra si confessa con la Balivo e critica la Ferragni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nel corso della puntata odierna di Vieni da Me – caduta in una giornata importante come il 66mo compleanno della prima trasmissione della RAI – Caterina Balivo ha ospitato uno dei più grandi nomi della moda italiana. Protagonista del format della cassettiera del 3 gennaio 2020 è stato infatti Renato Balestra, che davanti alla conduttrice campana ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della sua lunga carriera. Tutto è partito con l’uscita da uno dei cassetti di una corona, che ha rappresentato l’occasione per parlare delle donne reali che lo stilista triestino, classe 1924, ha vestito con i suoi capi. L’inventore dell’inconfondibile blu Balestra ha quindi citato quella che, a suo avviso, è stata “una delle donne più belle del mondo”, ossia la Regina Sirikit di Thailandia, testa coronata per la quale Balestra ha realizzato uno dei ... Leggi la notizia su dilei

