Video e testo del nuovo singolo di Harry Styles, Adore You in radio prima del tour mondiale (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il nuovo singolo di Harry Styles è Adore You. L'album dell'ex One Direction è arrivato il 13 dicembre scorso e sarà in tour in tutto il mondo molto presto, compresa l'Italia, nelle due date che terrà nel corso della prossima primavera tra Torino e Bologna. Il Video girato sull'isola immaginaria di Eroda Il Video che accompagna il brano è ambientato nell'isola immaginaria di Eroda. La scelta di centrare le riprese su una location di fantasia ha letteralmente mandato in tilt i fan, che hanno pensato bene di creare un sito ufficiale e proporla come possibile meta di viaggio, prima di sapere che - ebbene sì - Eroda non esiste. Il brano è già un grande successo sotto il punto di vista degli streaming, con 50 milioni di clic già raggiunti dal momento del rilascio dell'album, che ha visto la luce il 13 dicembre. Adore You segue la pubblicazione del singolo di lancio Lights Up, con ... Leggi la notizia su optimaitalia

