Venti di guerra tra Usa e Iran, Salvini si ‘smarca’ dal Governo: “Grazie Trump” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le reazioni della politica italiana sulla possibile guerra tra Usa e Iran. Salvini sta con Trump. La Farnesina: “Sviluppi preoccupanti”. ROMA – Le reazioni della politica italiana sulla possibile guerra tra Usa e Iran sono state molto diverse. Da una parte il Governo, con la Farnesina in prima linea, ha espresso preoccupazione per quanto sta accadendo in questi momenti in Iraq. Posizione completamente diversa da parte di Matteo Salvini che non ha perso tempo per attaccare nuovamente la maggioranza e schierarsi al fianco di Donald Trump. Soffiano Venti di guerra nel mondo con l’Italia che è chiamata a occupare una posizione importante. Tensione Usa-Iran, Salvini al fianco di Donald Trump Dopo aver attaccato il Governo italiano sulla questione libica, l’ex ministro dell’Interno si è schierato al fianco di Donald Trump e di conseguenza degli ... Leggi la notizia su newsmondo

