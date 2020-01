Usa-Iran, il presidente Trump: “Soleimani progettava attacchi contro di noi, abbiamo agito per fermare una guerra” (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Il regno del terrore di Soleimani è finito”. Al termine di una lunga giornata di tensione, iniziata con il raid americano che a Baghdad ha ucciso il generale Qassem Soleimani, uno degli uomini più potenti dell’Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato gli ultimi sviluppi in una breve conferenza stampa dalla sua residenza a Mar-A-Lago, in Florida: “Soleimani ha organizzato numerosi attacchi terroristici contro gli Usa ed era pronto a organizzare nuovi attacchi. abbiamo agito per fermarlo, abbiamo agito per fermare una guerra, non per iniziarla. La nostra azione è anche una risposta agli attacchi alle ambasciate”. Poi ha aggiunto: “L’Iran appartiene ai cittadini Iraniani, non ai terroristi. Gli Usa hanno il migliore esercito del mondo, la migliore intelligence del mondo. Sono pronto ad adottare qualsiasi azione per difendere gli ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TizianaFerrario : #Trump attacca l’Iran e twitta bandiera americana x raccogliere consensi in piena campagna elettorale Usa 2020. Str… - riotta : #Soleimani era uno spietato leader di milizie non certo uno statista moderato. La sua esecuzione rivendicata da US… - RaiNews : Le immagini di ciò che resta dell'auto su cui viaggiava #Soleimani dopo l'attacco Usa presso l'aeroporto di… -