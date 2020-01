Usa-Iran, dopo uccisione di Soleimani petrolio ai massimi da settembre. Le borse Ue aprono male ma recuperano, bene gli energetici (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’attacco all’aeroporto di Baghdad da parte delle forze Usa che ha portato alla morte del generale Iraniano Qassem Soleimani fa sentire i suoi effetti anche sui mercati internazionali. Il prezzo del petrolio Wti è schizzato ai massimi negli ultimi quattro mesi superando quota 63 dollari, mentre il Brent avanza del 3,8% verso i 69 dollari. I listini europei, negativi in apertura, hanno in parte recuperato terreno dopo l’avvio delle contrattazioni a Wall Street, in calo solo lieve grazie al buon andamento dei titoli energetici. Milano ha chiuso a -0,56%. Positivo il comparto energia, in scia all’aumento del prezzo del petrolio, e i titoli legati agli armamenti: a Piazza Affari il titolo migliore è stato Tenaris seguito da Leonardo (ex Finmeccanica). Hanno tenuto bene anche Eni e Saipem. Francoforte, che era arrivata a cedere più dell’1,4%, ha chiuso a -1,25% ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TizianaFerrario : #Trump attacca l’Iran e twitta bandiera americana x raccogliere consensi in piena campagna elettorale Usa 2020. Str… - riotta : #Soleimani era uno spietato leader di milizie non certo uno statista moderato. La sua esecuzione rivendicata da US… - RaiNews : Le immagini di ciò che resta dell'auto su cui viaggiava #Soleimani dopo l'attacco Usa presso l'aeroporto di… -