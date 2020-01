Uomini e Donne trono over, spuntano fuori onda censurati: strani rumori e gravi offese (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lo scorso fine settimana sono state effettuate le registrazioni del trono classico e trono over di Uomini e Donne. Specie su questa seconda categoria, sono trapelate delle anticipazioni davvero molto interessanti suGemma e Juan Luis. Ciò che, tuttavia, nelle ultime ore sta generando particolare sgomento riguarda dei contenuti che, quasi certamente, verranno censurati durante il processo di montaggio. Si tratta di eventi alquanto imbarazzanti che le talpine de Il Vicolo della news non hanno esitato a rivelare. Gemma Galgani e la notte con Juan Luis Il trono over di Uomini e Donne è già di per sé alquanto esilarante. Ad ogni modo, nel processo di montaggio, spesso, la redazione del programma è costretta ad effettuare dei tagli onde evitare di trasmettere dei contenuti decisamente troppo trash. Nella maggior parte dei casi, ad essere censurati sono gli interventi di Tina Cipollari o le ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteosalvinimi : 245 milioni di Cristiani perseguitati nel mondo, 73 Paesi che perseguitano chi si professa Cristiano, 4.305 donne e… - poliziadistato : 2020...un altro anno al vostro servizio. Da tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato #Buonanno #1gennaio… - poliziadistato : #1gennaio con il #calendariopolizia 2020 e gli scatti del fotografo Paolo Pellegrin che ha immortalato Passione, Im… -