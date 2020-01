Uomini e Donne oggi, Luca Daffré ed Eleonora Rocchini: nuove rivelazioni della sorella di Oscar (Di sabato 4 gennaio 2020) Uomini e Donne oggi: la sorella di Oscar Branzani torna ad attaccare Eleonora Rocchini L’arrivo del nuovo anno non ha spazzato via la faida tra Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e la famiglia dell’ex tronista Oscar Branzani. La sorella dell’imprenditore, Dalila, è tornata ad attaccare l’ex cognata su Instagram, dopo che Eleonora … L'articolo Uomini e Donne oggi, Luca Daffré ed Eleonora Rocchini: nuove rivelazioni della sorella di Oscar proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

matteosalvinimi : Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato… - matteosalvinimi : 245 milioni di Cristiani perseguitati nel mondo, 73 Paesi che perseguitano chi si professa Cristiano, 4.305 donne e… - poliziadistato : 2020...un altro anno al vostro servizio. Da tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato #Buonanno #1gennaio… -