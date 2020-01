Uno streamer di Twitch ha ammesso di aver rubato delle donazioni raccolte durante eventi di beneficenza (Di venerdì 3 gennaio 2020) Uno streamer francese conosciuto con il nome di ANIS13K su Twitch ha ammesso di aver prelevato denaro donato dai suoi spettatori per una causa benefica, con un membro del pubblico che ha confermato di aver contattato le forze dell'ordine e ha in programma di intraprendere azioni legali contro il creatore di contenuti.Lunedì 30 dicembre, un account Twitter chiamato "Reveal Truth" ha caricato un breve video, sostenendo di essersi messo in contatto l'Associazione francese che combatte la sclerosi multipla, l'organizzazione benefica per la quale ANIS13K avrebbe raccolto denaro grazie ad una serie di streaming in cinque anni. Ebbene, l'associazione interpellata avrebbe dichiarato di non aver ricevuto nessuna somma in denaro dallo streamer."Hai frodato la tua comunità attraverso falsi eventi benefici", ha scritto il misterioso account. "Tutti i doni che ricevi dalla tua comunità, che ritiene ... Leggi la notizia su eurogamer

HeadYoung1 : @AMIN1908 Questo è uno streamer interista - Eurogamer_it : Uno streamer di #Twitch ammette di essersi intascato donazioni raccolte durante eventi benefici. - cyberanimax : -