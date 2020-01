Unione dei Consoli, ecco il nuovo sito web (Di venerdì 3 gennaio 2020) Finalmente da pochi mesi l’Unione dei Consoli Onorari d’Italia ha un sito e volentieri pubblichiamo la lettera inaugurale di benvenuto: “È con grande piacere ed intima soddisfazione che presentiamo il nuovo sito della Unione dei Consoli Onorari in Italia (U.C.O.I.) e della Unione dei Consoli Italiani nel Mondo (U.C.O.I.M.) rinnovato nella veste grafica e nei contenuti per essere al passo con lo sviluppo dei più moderni mezzi di comunicazione e per farne uno strumento dinamico, di dialogo e di riflessione fra i Soci e di informazione sull’attività dei Consoli Onorari “. “UCOI da 42 anni e UCOIM da 13 anni si adoperano e lavorano con spirito unitario nel superiore interesse e ad esclusivo beneficio dei Consoli Onorari rispettivamente in Italia e d’Italia nel mondo, tutelandone la figura e la dignità e rafforzandone il ruolo e l’autorevolezza”. ”I Consoli Onorari sono una ... Leggi la notizia su ildenaro

