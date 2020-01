Una Vita anticipazioni dal 7 al 10 gennaio: Telmo eroe, il segreto di Inigo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Trame Una Vita prossima settimana: Telmo e Lucia sempre più vicini, Celia e Felipe si riprendono Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, al fine di eVitare che Lucia entri in casa degli Alvarez Hermoso, Telmo decide di prendersi cura di Celia e Felipe, ancora gravemente malati. La vicinanza tra la … L'articolo Una Vita anticipazioni dal 7 al 10 gennaio: Telmo eroe, il segreto di Inigo proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

