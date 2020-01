Una fotografia dal letto dell’ospadale. Il messaggio di Luciana Littizzetto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Luciana Littizzetto operata dopo l’incidente: “Gnocca da paura, tutto ok” A pochi giorni dall’incidente che le aveva provocato la rottura del polso e della rotula, Luciana Littizzetto pubblica una fotografia da un lettino di ospedale, dove si è sottoposta a un’operazione. La comica rassicura i fan con una linguaccia e conferma che l’operazione non ha portato particolari complicazioni. Dopo lo spavento di alcuni giorni fa, Luciana Littizzetto torna a parlare sui social, mostrandosi sul lettino della sala operatoria dopo l’incidente stradale di cui è rimasta vittima. Rottura della rotula e del polso per la co-conduttrice di Che Tempo Che Fa, che su Instagram pubblica una foto in cui si mostra poco dopo l’operazione, che lei stessa rassicura sia andata a buon fine: View this post on Instagram Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie ... Leggi la notizia su howtodofor

Internazionale : In Italia le aree interne rappresentano il 52 per cento dei comuni e circa il 60 per cento della superficie. Ma si… - corradoformigli : Nel bellissimo #discorsodifineanno #Mattarella neppure nomina i partiti e racconta un Paese dove i sogni si allonta… - Annasaba8 : RT @LuciaTassan: @_DarioF_ Resta giovane! @_DarioF_ ???????? Non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotograf… -