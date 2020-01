Una babysitter nelle vacanze di Natale (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le vacanze sono una grande opportunità per le babysitter per trovare un lavoretto extra. Con i bambini a casa a causa delle vacanze scolastiche, i genitori stressati dalla preparazione del pranzo di Natale e da tutte le pubbliche relazioni che è obbligo fare, un piccolo aiuto in più è benvenuto. Quindi le persone che cercano lavoro come babysitter a Napoli, potrebbero trovare un impiego anche last minute. La babysitter ha vari modi per rendere la vita più facile ai genitori di oggi: assistere i bambini mentre loro fanno la spesa natalizia. Oppure mentre sono impegnati nelle classiche cene aziendali. E poi il contributo di una babysitter può diventare utile nel creare l’evento ‘Natale’. Qualche esempio? Coinvolgere i bambini nella cottura dei biscotti di Natale per poi decorare l’albero; aiutarli a scrivere gli indirizzi sulle cartoline di Natale; costruire il presepe per le ... Leggi la notizia su ildenaro

