Un posto al sole: SERENA scopre il tradimento di FILIPPO con VIVIANA, anticipazioni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2020 di Un posto al sole si apre molto male per la storia d’amore tra FILIPPO (Michelangelo Tommaso) e SERENA (Miriam Candurro). Eh sì: ancora pochi giorni e poi la signora Sartori scoprirà l’avventura avuta all’estero da suo marito con VIVIANA Carlino (Angela Bertamino). Ecco come andranno le cose… Il paradosso è che VIVIANA, che le anticipazioni avevano definito “una bomba pronta a esplodere“, in realtà si “disinnescherà” da sola, nel senso che alla fine deciderà di non creare ulteriori problemi e sarà intenzionata a ripartire senza fare alcuna rivelazione scottante. Peccato però che ci sarà un ultimo dialogo tra lei e FILIPPO… e che tale dialogo sarà ascoltato da SERENA! Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! A quel punto, la Cirillo costringerà il consorte a un duro ... Leggi la notizia su tvsoap

VNotKind : fanno bene, se si risale a come dette imprese si sono conquistate il loro posto al sole... Remember Gheddafi, herr professor? - NelaBombelli : RT @mgian85: Milano è al secondo posto per furti con strappo, al primo per furti con destrezza, al primo per furti nei negozi, all'undicesi… - Mariann46409026 : RT @mgian85: Milano è al secondo posto per furti con strappo, al primo per furti con destrezza, al primo per furti nei negozi, all'undicesi… -