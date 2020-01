UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 6 gennaio 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) anticipazioni puntata 5411 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 6 gennaio 2020: Serena (Miriam Candurro) è sempre più insospettita dagli strani atteggiamenti di Filippo (Michelangelo Tommaso); a questo punto la donna intende capire se tra il consorte e Viviana (Angela Bertamino) possa essere accaduto qualcosa… Carla (Vittoria Schisano) e la piccola Mia (Ludovica Nasti) sembrano cominciare a costruire un buon rapporto… Vittorio (Amato D’Auria) è impaziente: il ragazzo non vede l’ora che Alex (Maria Maurigi) rientri al Caffè Vulcano per poterle stare più accanto… Raffaele (Patrizio Rispo) cerca di spegnere la tensione tra Otello (Lucio Allocca) e Renato (Marzio Honorato)… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 6 gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

