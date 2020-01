Un altro deputato lascia M5S. Nunzio Angiola passa al gruppo misto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il deputato pugliese Nunzio Angiola lascia il M5S e va al gruppo misto.“Ho deciso, con grande rammarico, di abbandonare il M5S. Il mio dissenso non deriva da un mio personale cambiamento di opinioni, ma dalla presa d’atto che, chi più chi meno, i vertici del Movimento hanno preferito trincerarsi in una chiusura pregiudiziale nelle proprie granitiche convinzioni. La mia odierna decisione non è da porsi in connessione con quella di altri colleghi parlamentari, come Lorenzo Fioramonti”, annuncia Angiola. Leggi la notizia su huffingtonpost

Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: Un altro deputato lascia M5S. Nunzio Angiola passa al gruppo misto - 19donatella : RT @HuffPostItalia: Un altro deputato lascia M5S. Nunzio Angiola passa al gruppo misto - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Un altro deputato lascia M5S. Nunzio Angiola passa al gruppo misto -