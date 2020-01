Uccisione generale Soleimani, Trump: “Abbiamo agito per fermare la guerra non per iniziarla” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Trump sull’Uccisione di Soleimani: “Il suo regno di terrore è finito” Non accennano a placarsi le tensioni tra Usa e Iran dopo l’Uccisione del generale Qassem Soleimani, morto a Baghdad in seguito a un raid condotto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2020 dagli Stati Uniti: dopo le minacce delle autorità iraniane, che hanno promesso ritorsioni nei confronti degli Stati Uniti, il presidente statunitense Donald Trump è tornato sulla vicenda. “Il generale Soleimani stava preparando nuovi attacchi”. Lo ha detto Trump parlando da Mar-a-Lago, in Florida. “Il suo regno di terrore è finito”. “Non abbiamo ucciso Soilemani per un cambio di regime o per iniziare la guerra. Ma siamo pronti a qualunque risposta sia necessaria”: ha aggiunto Trump, sottolineando come “il futuro dell’Iran appartiene al popolo che vuole la pace, non ai ... Leggi la notizia su tpi

