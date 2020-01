Uccisione generale Soleimani | Trump | L' Iran non ha mai vinto una

Uccisione generale Soleimani <br>Trump: "L'Iran non ha mai vinto una guerra" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il raid compiuto dagli Stati Uniti nei pressi dell’aeroporto di Baghdad, costato la vita al generale Iraniano Qassem Soleimani, una leggenda in patria secondo la narrazione di Teheran, getta benzina sul fuoco di un Medio Oriente già arroventato, provocando reazioni di diverso tipo. Iraq: raid USA uccide il generale Iraniano Soleimani, dura reazione di Teheran Tensione alle stelle tra USA e Iran: un raid delle forze americane vicino l’aeroporto di Baghdad, in Iraq Militare e stratega, Soleimani secondo alcuni analisti è stato l’uomo che nell’ultimo quarto di secolo ha ridefinito la geopolitica mediorientale a favore del’Iran. Per un ex agente della Cia, riferisce Rainews, era la persona "più operativa e potente" dell’area, vicinissimo alla guida suprema, l'Ayatollah Khamenei.I Pasdaran minacciano vendetta"La ... Leggi la notizia su blogo

Agenzia_Ansa : Evacuate le compagnie petrolifere in Iraq dopo l'uccisione del generale iraniano #Soleimani nell'attacco Usa a Bagh… - Corriere : Perché Trump ha deciso di ordinare l’uccisione del generale - LaStampa : Con l’uccisione del generale Soleimani c’è da aspettarsi una prima reazione in Iraq, anche da parte delle milizie s… -