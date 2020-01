Twitch Prime: ecco i giochi di gennaio disponibili gratuitamente per gli abbonati (Di venerdì 3 gennaio 2020) I membri Twitch Prime possono scaricare dieci giochi gratuiti questo mese.Se siete abbonati al servizio, potete fare vostri gratuitamente i seguenti titoli fino al 3 febbraio:Inoltre, da ora fino al 20 gennaio, potrete ottenere un Weapon Trinket e Golden Keys per Borderlands 3. I giocatori di Apex Legends possono ottenere la skin Cyber ​​Attack di Crypto fino al 16 gennaio e, se collegherete gli account Rockstar Social Club e Twitch, potrete ottenere oggetti per Red Dead Online e GTA Online.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

