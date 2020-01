TUTTOSPORT – “Milan, salta con me!” il titolo per Ibrahimovic. L’ex Napoli Valon Behrami va al Genoa (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Kulusevski, arrivederci a giugno! Pogba, Raiola dice Juve!”. Questo il titolo principale dell’edizione di TUTTOSPORT in edicola oggi. Ieri le visite mediche e le firme sul contratto dello svedese, che sarà a Torino per 5 anni. La “Vecchia Signora” ha annunciato l’aumento di capitale da 300 milioni. Paul Pogba invece rompe in maniera netta con lo United ed è al centro di una sorta di giallo di mercato, tra infortuni non troppo chiari. Giornate impegnative, dunque, per Mino Raiola, che ha seguito anche Zlatan Ibrahimovic nel suo ritorno al Milan: “Milan, salta con me!” è il titolo dedicato al redivivo rossonero. Nel taglio laterale della prima pagina del giornale si parla invece del mercato di Torino e Inter: “Vidal o Eriksen”, questi i nomi caldi per i nerazzurri prossimi avversari del Napoli. A proposito degli azzurri, non ci ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport ?? -#Kulusevski, arrivederci a giugno! -#Pogba, #Raiola dice #Juve! -#Milan, salta… - GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: Tuttosport – Milan, l’Atalanta rivuole Caldara in prestito #Calciomercato #ACMilan #SempreMilan #ForzaMilan https://t.c… - GIUSPEDU : RT @MilanNewsit: Tuttosport - PSV, pronti 10 mln per Rodriguez ma lo svizzero aspetta il Napoli -