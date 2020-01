Tutto quello che vuoi film stasera in tv 3 gennaio: cast, trama, streaming (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tutto quello che vuoi è il film stasera in tv venerdì 3 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Tutto quello che vuoi film stasera in tv: cast La regia è di Francesco Bruni. Il cast è composto da Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Donatella Finocchiaro, Emanuele Propizio, Antonio Gerardi, Raffaella Lebboroni, Arturo Bruni, Andrea Lehotska, Carolina Pavone. Tutto quello che vuoi film stasera in tv: trama Alessandro è un ragazzo di Trastevere; ha ventidue anni ed ha un carattere molto turbolento. Giorgio è un vecchio poeta dimenticato dal mondo. Cosa hanno in comune: nulla se non di vivevere nello stesso quartiere. I due sono vicini di casa, ma non hanno avuto mai occasione di incontrarsi. Un giorno però Alessandro per procurarsi un lavoro accetta di fare ... Leggi la notizia su cubemagazine

