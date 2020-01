Trump sbeffeggia l'Iran: "Non ha mai vinto una guerra, ma non ha mai perso un negoziato" (Di venerdì 3 gennaio 2020) “L’Iran non ha mai vinto una guerra, ma non ha mai perso un negoziato!”. Questo il primo commento su Twitter di Donald Trump al raid della notte scorsa a Baghdad nel quale è rimasto ucciso il generale Iraniano Qassem Soleimani. Prima di questo tweet, il presidente americano - che aveva già espresso lo stesso concetto a fine luglio - aveva postato la bandiera degli Stati Uniti. Iran never won a war, but never lost a negotiation!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020 Poche parole, nuove provocazioni e un’antica critica alla politica del suo predecessore, Barack Obama, il cui sforzo negoziale appare oggi lontanissimo nel tempo e nelle possibilità della diplomazia. A undici mesi dal ritorno alle urne, l’amministrazione Trump ha impresso una svolta aggressiva nei confronti dell’Iran destinata ad ... Leggi la notizia su huffingtonpost

