Trump ordina il raid su Baghdad Morto Soleimani, generale iraniano (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ordine di Trump: raid sull'aeroporto di Baghdad. Ucciso il potente generale iraniano capo delle milizie al-Quds. Ora si rischia davvero l'escalation tra Usa e Iran e in tutto il Medio Oriente Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

