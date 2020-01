Trovato il segreto della resistenza della malaria (Di venerdì 3 gennaio 2020) Si apre una nuova frontiera per la lotta alla malaria: individuato uno dei trucchi della ‘sua’ resistenza. Uno studio a opera dei ricercatori dell’Istituto Pasteur e del Cnrs (il Centro francese per la ricerca scientifica) ha scoperto che i parassiti del genere Plasmodium, responsabile della malattia, vengono trasmessi all’uomo dalle zanzare infette. E per acclimatarsi a questi due ospiti cosi’ diversi tra loro, il parassita può resistere e sopravvivere trasformandosi grazie alla plasticità della sua lettura del genoma. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Acs Central Science. Tra gli studiosi anche una ricercatrice italiana: e’ Paola Barbara Arimondo, con studi all’Universita’ di Pisa. E’ proprio grazie a questi meccanismi, piu’ nel dettaglio di un particolare processo chimico, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

kscarlett22_ : @OnceUponATeddy Idea, a Rapallo ha trovato il suo gemello segreto e quindi l’ha lasciato in sto circo e lui è corso… - SegueDio : RT @bibbiait: Preghiera di affidamento a Dio: ha trovato il segreto della preghiera! - GianniMassai : Trovato il rimedio per perdere i chili accumulati durante i vari cenoni. Oltre alla scarpiera dice che vadano bene… -