Triathlon, i convocati dell’Italia per i raduni alle Canarie. Azzurri divisi in due gruppi da Joel Filliol (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2020 è iniziato e da domani la squadra olimpica della Nazionale italiana di Triathlon sarà al lavoro alle Canarie per preparare al meglio la stagione che porta alle Olimpiadi di Tokyo. Per questo motivo Joel Filliol, Olympic Performance Director dell’Italia ha diviso in due gruppi gli Azzurri, a seconda degli obiettivi prefissati. Da domani a Fuerteventura saranno cinque gli Azzurri che inizieranno a prepararsi per mantenere lo status, al momento virtuale, di qualificati alle Olimpiadi nipponiche, mentre il secondo gruppo, unito agli Under 23 per un totale di 11 unità, lavorerà da martedì 7 a Lanzarote. Per tutti i triatleti il rompete le righe è fissato per domenica 1 febbraio. I convocati DELL’ITALIA DI Triathlon Fuerteventura (Esp), 4 gennaio – 1 febbraio 2020 Atleti: Alessandro Fabian (Trif Dream), Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre), Angelica Olmo (C.S. ... Leggi la notizia su oasport

