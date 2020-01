Treofan, i dipendenti sollecitano ancora il Ministero dello Sviluppo e del Lavoro (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Hanno atteso l’inizio dell’anno per sollecitare una nuova ed urgente convocazione presso il Ministero dello Sviluppo economico e del Lavoro, i lavoratori e le rappresentanze sindacali aziendali dello stabilimento Treofan di Battipaglia. In una lettera, vengono chieste risposte concrete e decisive in merito alla reindustrializzazione del sito di Battipaglia. “Il tempo scorre inesorabile – si legge nella lettera – mancano meno di tre mesi alla scadenza della cassa integrazione straordinaria e benché dal 1 aprile 2019 siamo in cassintegrazione per l’industrializzazione, benché abbiamo ricevuto ben quattro visite di potenziali acquirenti interessati al nostro sito, benché all’ultimo tavolo ministeriale del 29 ottobre 2019 l’Advisor Vertus abbia presentato quattro manifestazioni di interesse di cui ben tre offerte non ... Leggi la notizia su anteprima24

Treofan dipendenti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Treofan dipendenti