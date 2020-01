Travolto da auto dopo lite, si indaga per omicidio a Brescia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un uomo di 35 anni e' stato Travolto e ucciso in via Maggia a Brescia. Sulla vicenda indagano i carabinieri perche' la vittima si sarebbe reso protagonista di un litigio con armi bianche in un campo nomadi della zona e non si esclude che possa essere stato inseguito e investito dalle stesse persone che hanno partecipato alla rissa. L'uomo di 35 anni investito, prima di morire aveva litigato con tre cognati, feriti con un coltello all'interno di un campo nomadi della citta'. Uno dei tre feriti ha inseguito il 35enne e lo ha investito, uccidendolo. Gli aggressori sono stati fermati. Tutti i protagonisti sono nomadi. Leggi la notizia su ilfogliettone

ilfogliettone : Travolto da auto dopo lite, si indaga per omicidio a Brescia - - teresacapitanio : Brescia, travolto e ucciso da un'auto: possibile omicidio per vendetta - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Brescia, travolto e ucciso da un'auto: possibile omicidio per vendetta -