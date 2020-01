Tragedia Rigopiano, indagato quarto carabiniere. Legale di Feniello: “Soddisfatti del lavoro della magistratura” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiValva (Sa) – “Siamo soddisfatti del lavoro della magistratura”. Commenta così, la notizia dell’iscrizione sul registro degli indagati per la Tragedia dell’hotel Rigopiano, di un quarto carabiniere indagato, il Legale Camillo Graziano, l’avvocato della famiglia di Stefano Feniello, il 28enne originario di Valva, deceduto sotto le macerie dell’hotel Rigopiano di Farindola il 18 gennaio 2017. A finire sotto la lente d’ingrandimento della Procura della Repubblica di Pescara che indaga sulla Tragedia dell’hotel Rigopiano, sarebbe secondo il quotidiano “Il Messaggero”, l’ex comandante del nucleo investigativo di Pescara, il tenente colonnello, Massimiliano Di Pietro. “Siamo soddisfatti – dice l’avvocato Graziano al microfono di Anteprima24, che aggiunge –come famiglia Feniello nei mesi scorsi abbiamo chiesto alle Procure di Pescara e di ... Leggi la notizia su anteprima24

abruzzo24ore : Tragedia Rigopiano, Muriana ex capo della Mobile chiede scusa ai parenti delle vitttime - zazoomnews : Tragedia Rigopiano scuse ex capo della Mobile a parenti delle vittime. Papà Feniello: “Dica la verità” - #Tragedia… - Rete8News : Tragedia Rigopiano, ex capo della mobile si scusa con i parenti -