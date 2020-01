Tragedia in volo, si sente male e muore sull’aereo mentre rientra dalle vacanze di Capodanno (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Tragedia si è consumata in volo durante il tragitto che avrebbe dovuto riportare la vittima da Alicante, in Spagna, a Newcastle, in Inghilterra. Nonostante i tentativi di soccorso da parte del personale di bordo e ogni azione possibile da parte del comandante del velivolo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Leggi la notizia su fanpage

PVirtus : RT @leonard_berberi: Il 10 novembre 2018 - spiega un rapporto ufficiale pubblicato pochi giorni fa - due aerei diretti a Madrid con a bordo… - __Fausta__ld : @Alessan15311928 @TheDoc4Tweet @darioloc81 @La_JejeJeje @___pitupitupa @__EthelByrond__ @giumbolina @heartless_li… - danielesparisci : RT @leonard_berberi: Il 10 novembre 2018 - spiega un rapporto ufficiale pubblicato pochi giorni fa - due aerei diretti a Madrid con a bordo… -