Tragedia durante il concerto, il cantante si accascia e muore: stroncato da un infarto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un infarto che non gli ha lasciato scampo. Si stava esibendo sul palco, per un concerto di Capodanno, quando ha accusato un malore poi rivelatosi fatale. È morto così, all'età di 58 anni, il cantante brasiliano Juliano Cezar, uno dei principali esponenti del genere sertanejo. La Tragedia è avvenuta a Uniflor, nello stato del Paranà. Juliano Cezar, che si stava esibendo insieme alla sua band, ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciato al suolo. La terribile scena è stata immortalata dai tanti fan accorsi sul luogo del concerto, mentre gli altri musicisti tentavano invano di aiutarlo: per Juliano Cezar i soccorsi si sono rivelati vani. Sotto choc i presenti e tutti i fan del cantautore, tra i più amati in Brasile. Continua dopo la foto L'infarto miocardico acuto (popolarmente noto come 'attacco di cuore') è uno dei più gravi eventi cardiovascolari. In Italia, ogni ...

