Traffico Roma del 03-01-2020 ore 10:30 (Di venerdì 3 gennaio 2020) SI MANTIENE SCORREVOLE IL Traffico A Roma, TUTTO TRANQUILLO AL MOMENTO SU RACCORDO E CONSOLARI, LEGGERMENTE PIÙ SOSTENUTO IL MOVIMENTO IN PROSSIMITÀ DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI. NEL QUADRANTE NORD DA SEGNALARE UN INCIDENTE IN VIA ITALO PANATTONI ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA TRAVERSA, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE. RITARDI STANNO INTERESSANDO LA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO A CAUSA DI UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE. CONSIGLIAMO A COLORO CHE SONO DIRETTI AL LEONARDO DA VINCI DI RECARSI IN STAZIONE CON UN CERTO ANTICIPO. SI STA INVECE NORMALIZZANDO LA SITUAZIONE SULL’ALTA VELOCITÀ Roma FIRENZE DOPO O RITARDI LEGATI AD UN PROBLEMA TECNICO NELLA STAZIONE DI SETTEBAGNI. QUESTA SERA AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR LO SPETTACOLO NOTRE DAME DE PARIS; POSSIBILE QUALCHE DISAGIO PER IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO A PARTIRE DALLE 19.00. PER ... Leggi la notizia su romadailynews

VAIstradeanas : 10:32 #A90 Traffico da Svincolo 14: A24 Roma-Teramo a Svincolo 13: Ss5 Via Tiburtina.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 10:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h