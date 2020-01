Torna il BimboDay 2020 a Novegro: il festival dei gonfiabili per tutti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Torna a Milano il BimboDay 2020, che durante la sua quarta edizione riuscirà a unire il divertimento dei bambini con quello degli adulti. Al Parco Esposizioni di Novegro troverete quattro diversi padiglioni, ognuno con gonfiabili adatti a diverse fasce d’età. In uno di questi ci saranno alcuni giochi che solo chi ha più di 14 anni potrà svolgere, compresi gli adulti. BimboDay 2020 a Novegro Per chi si chiede cosa fare durante il weekend dell’Epifania a Milano insieme ai bambini, il festival di Novegro può essere un’ottima risposta. Da sabato 4 a lunedì 6 Gennaio, al Parco Esposizioni alle porte di Milano, potrete divertirvi insieme ai più piccoli, grazie al BimboDay. Ci saranno quattro padiglioni coperti e riscaldati, in cui troverete molti gonfiabili, adatti a tutte le età. La sezione A sarà dedicata alla sezione food, quella B ospiterà i più piccoli, dai 3 ai 6 ... Leggi la notizia su notizie

notizieit : Torna il BimboDay 2020 a Novegro: il festival dei gonfiabili per tutti -