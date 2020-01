Torino, si arrende l’uomo che si era barricato in casa con in ostaggio la mamma e il fratello (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un uomo di 40 anni si è barricato nella sua casa in Corso Vittorio Emanuele a Torino, tenendo in ostaggio la mamma e il fratello. A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno sentito urla provenire dall’abitazione. Ha bloccato la porta i mobili e si rifiuta di uscire. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche un negoziatore che l’ha infine convinto ad arrendersi. Si è arreso dopo ore di trattative l’uomo di 40 anni che si era barricato dalle 15:30 di ieri, giovedì 2 gennaio, nella sua casa in corso Vittorio Emanuele, nel quartiere Cenisia, a Torino tenendo in ostaggio la madre e il fratello. A quell’ora è arrivata la chiamata al 112 dai residenti che hanno segnalato il problema perché avevano sentito delle grida arrivare dall’abitazione. La situazione pare sia degenerata quando è arrivata la polizia municipale per eseguire un provvedimento disposto dai servizi ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

