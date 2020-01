Torino, lascia petardo inesploso: 2 bimbi perdono le dita della mano, individuato e denunciato (Di venerdì 3 gennaio 2020) I due ragazzini hanno raccolto il petardo forse per farlo esplodere ma è scoppiato prima ancora che avessero il tempo di lanciarlo. Entrambi sono stati sottoposti a intervento chirurgico. Il 12enne ha perso quattro dita della mano destra, mentre al minore di 10 anni i medici sono riusciti a ricostruite tre dita della mano destra. Due ragazzini di 10 e 12 anni sono rimasti feriti gravemente nelle scorse ore nel Torinese a causa di un grosso petardo inesploso e lasciato in strada che loro avevano raccolto probabilmente per giocarci. L‘episodio a Nole, a nord del capoluogo piemontese, dove i piccoli risiedono. Entrambi hanno subito ferite grave alle mani, perdendo parte delle dita al momento dell’esplosione. Il grosso petardo era stato lasciato in strada durante i festeggiamenti della notte di Capodanno, quando era stato acceso ma non era esploso. I due ragazzini lo hanno raccolto nel ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

