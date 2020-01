Tom Cruise rifatto è irriconoscibile: dopo il botox è identico a Nicole Kidman [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ritocchini che passione! L‘effetto botox e l’abuso del bisturi è ormai un vizio conclamato soprattutto tra le star di Hollywood. E se fino a qualche anno fa era considerata una prerogativa tutta femminile, la trasformazione di molti divi ha confermato il contrario: anche gli uomini si rifanno. La paura di invecchiare sembra riguardare proprio tutti i vip, che sotto i riflettori si presentano spesso irriconoscibili rispetto a come li ricordavamo. Questo è anche il caso di Tom Cruise. Tom Cruise rifatto e gonfio di botox FOTO Il segnale più allarmante è arrivato qualche anno fa quando, in occasione dei Bafta 2016, Tom Cruise ha sfoggiato di fronte ai flash dei FOTOgrafi un viso… Trasformato. Volto gonfio, zigomi accentuati in modo innaturale e pelle tiratissima come fosse di porcellana. Il nuovo-Tom aveva immediatamente scandalizzato il pubblico a casa, pronto a ... Leggi la notizia su velvetgossip

invernoebasta : @Labellapassante Devo ammettere che pur avendo un altro orientamento, Tom Cruise era proprio gnocco!!! Anche adesso, comunque ?? - Riley__83 : @LaVersioneDiCe Riccardo. Non ho mai sopportato Tom Cruise. - MARTINAPETRUCC2 : RT @winteriscomving: stasera Top Gun in tv io prontissima per vedere quella meraviglia di Tom Cruise da giovane e cantare TAKE MY BREATH AW… -