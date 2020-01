Tolo Tolo, Famiglia Cristiana su Twitter: "Salvini, Meloni, andate a vedere il film di Checco Zalone!" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Famiglia Cristiana attacca Matteo Salvini su Twitter invitando lui e Giorgia Meloni ad andare a vedere Tolo Tolo di Checco Zalone invece di 'scimmiottare il Papa'. Anche Famiglia Cristiana commenta il film di Checco Zalone sui social lodandolo per la presa di posizione e invitando i politici della destra italiana Salvini e Meloni a recarsi al cinema per vedere Tolo Tolo. Tolo Tolo continua a macinare incassi e a dividere gli spettatori. Adesso scende in campo anche il periodico Famiglia Cristiana che prende la parola su Twitter criticando il leader della Lega Matteo Salvini per aver scimmiottato il Papa e invitando lui e Giorgia Meloni ad andare al cinema per vedere il film di Checco Zalone. "Ecco perché Matteo Salvini invece di scimmiottare Papa Francesco e ... Leggi la notizia su movieplayer

alessioviola : Prima ho aperto un attimo il frigo e davano Tolo Tolo. - GassmanGassmann : Un trionfo come quello di Tolo Tolo al cinema è un bene per tutto il cinema Italiano!!! L’intelligenza e le risate… - alessioviola : Prima sono sceso in garage e davano Tolo Tolo. -