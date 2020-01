Tolo Tolo è un capolavoro: Checco Zalone ha fatto il grande salto come Benigni con “La Vita è Bella” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nonostante i numeri record dovuti alla grande attesa, in molti sono rimasti delusi da Tolo Tolo, il nuovo film di Luca Medici, in arte Checco Zalone. Dopo averlo visto credo che sia normale, anzi ovvio: ci si aspettava di ridere a mandibole sganasciate, sbellicandosi fino a farsela addosso senza alcuno sforzo mentale, è stato spiazzato. Niente abbondanza di parolacce e volgarità, o battute facili e scontate che fanno esplodere dal ridere in modo automatico senza uso di meningi, ma sottile ironia e lucido sfottò alle tante contraddizioni e ottusità della nostra società. Tolo Tolo è semplicemente un film bello, molto bello. Un film capace di sbeffeggiare il razzismo in modo così intelligente e umoristicamente brillante da mandare in confusione chi razzista è davvero, o chi non ha proprio capito quale sia la differenza tra esserlo e non esserlo. Il Checco provinciale e cafone, stralunato e ... Leggi la notizia su tpi

