The Witcher di Netflix: la vista di Henry Cavill a rischio a causa delle lenti a contatto (Di venerdì 3 gennaio 2020) La serie TV di The Witcher è disponibile su Netflix da un paio di settimane e ormai abbiamo praticamente scoperto tutto ciò che c'era da scoprire sul telefilm, gli attori e le opinioni della stampa. Ma c'è ancora una piccola curiosità da svelare.Geralt di Rivia, come viene descritto nei libri e come lo conosciamo all'interno dei videogiochi, oltre ai folti capelli bianchi possiede anche due occhi di colore giallo. Ovviamente Henry Cavill ha dovuto per forza di cosa utilizzare le lenti a contatto, ma non senza qualche difficoltà. "Mi è stato permesso di tenere le lenti a contatto solo per tre ore alla volta. Non era il fatto che si seccassero gli occhi, ma sono la parte del corpo che riceve ossigeno dall'aria e non dal sangue. Quindi se rimane coperto dalla lente l'occhio non riceve ossigeno e a lungo andare si rischia di danneggiare l'occhio" ha dichiarato l'attore.Cavill prosegue: "Il ... Leggi la notizia su eurogamer

